Club ado l’Archipel Fouesnant

Club ado

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Pour les 12-16 ans

Au cœur des vacances, le Club ado est l’occasion de se réunir pour passer un moment convivial, partager ses découvertes et coups de cœur, participer à la vie de la Médiathèque de Fouesnant et mener des activités originales.

Au programme de ce Club Ado une commission pour choisir et acquérir, comme le ferait un·e médiathécaire, quelques romans qui rejoindront les rayons du fonds ado de la Médiathèque. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English : Club ado

L’événement Club ado Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUESNANT LES GLENAN