Club ado : jeux de sociétés Médiathèque Edouard Glissant Le Blanc-Mesnil

Club ado : jeux de sociétés Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Edouard Glissant Seine-St-Denis

Les médiathécaires vous invitent à expérimenter divers jeux de sociétés (cohésion, affrontements, stratégies), à discuter de vos coups de cœur (BD, mangas, romans, films, etc.) et à découvrir de nouveaux univers.

Adolescents et jeunes adultes de 14 à 19 ans

Médiathèque Édouard Glissant à 14h30

Médiathèque Edouard Glissant 1 Place de la Libération 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St-Denis Île-de-France 0148142209 https://mediatheque.blancmesnil.fr/

Ville du Blanc-Mesnil