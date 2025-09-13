Club Ado Lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Club Ado Lecture à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : Samedi 2025-09-13 10:15:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de coeur des ados.
+33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
A moment of exchange and discovery based on the teenagers’ favorite reads.
German :
Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.
Italiano :
Un momento di condivisione e di scoperta di nuove cose attraverso le letture preferite dagli adolescenti.
Espanol :
Un momento para compartir y descubrir cosas nuevas a través de las lecturas favoritas de los adolescentes.
L’événement Club Ado Lecture à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération