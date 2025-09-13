Club Ado Lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Club Ado Lecture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 13 septembre 2025.

Club Ado Lecture à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : Samedi 2025-09-13 10:15:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de coeur des ados.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A moment of exchange and discovery based on the teenagers’ favorite reads.

German :

Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.

Italiano :

Un momento di condivisione e di scoperta di nuove cose attraverso le letture preferite dagli adolescenti.

Espanol :

Un momento para compartir y descubrir cosas nuevas a través de las lecturas favoritas de los adolescentes.

L’événement Club Ado Lecture à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération