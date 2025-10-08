Club ado Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Club ado Médiathèque du Bois Fleuri Lormont mercredi 8 octobre 2025.

Club ado 8 octobre 2025 – 17 juin 2026, certains mercredis Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T16:00 – 2025-10-08T17:30

Fin : 2026-06-17T16:00 – 2026-06-17T17:30

Tu aimes lire et partager tes coups de coeur y compris en jeux de société, cinéma et musique ?

Tu ne sais jamais quoi lire et tu aimerais avoir des conseils ?

Le club ado est fait pour toi !

Rejoins-nous sans tarder !

A partir de 12 ans !

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Atelier Atelier lecture

