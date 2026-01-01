Club Ado Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Club Ado

Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer

Nouveau rendez-vous pensé pour les jeunes de 11 ans et plus, le Club ado est un espace de discussion, d’échange et de création autour des univers culturels qui les inspirent. Animé par Arnaud, il permet à chacun de partager ses goûts — lectures, musiques, jeux vidéo, films, BD ou expos — et de contribuer à des projets culturels menés tout au long de l’année avec la médiathèque.

Une fois par mois, les ados se retrouvent pour faire vivre ce groupe à leur image libre, curieux, motivé.

Brainstorming collectif, idées, projets, coups de cœur, sorties à venir, .

Club Ado

