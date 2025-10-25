Club ado Préparation d’Halloween Place du 11 novembre Saugues

Club ado Préparation d’Halloween Place du 11 novembre Saugues samedi 25 octobre 2025.

Club ado Préparation d’Halloween

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Préparation de la fête d’Halloween.

.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Preparing for the Halloween party.

German :

Vorbereitung der Halloween-Party

Italiano :

Preparazione per la festa di Halloween.

Espanol :

Preparando la fiesta de Halloween.

L’événement Club ado Préparation d’Halloween Saugues a été mis à jour le 2025-10-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier