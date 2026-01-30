Club ados à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Club ados à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École samedi 28 février 2026.
Club ados à la médiathèque Aqua-Libris
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-04-04 2026-06-13
Vous êtes au collège ou au lycée ? Vous avez envie de discuter avec d’autres jeunes ?
Venez partager vos coups de cœur de lecture, musique ou cinéma et découvrir nos sélections.
A partir de 11 ans
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club ados à la médiathèque Aqua-Libris
L’événement Club ados à la médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Haut Val De Sèvre