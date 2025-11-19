Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes

Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public

Atelier de lecture et d’écriture créativeViens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes de coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.À partir de 13 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/