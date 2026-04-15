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Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes

Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes

Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00
Gratuit : oui  Jeune Public 

Atelier de lecture et d’écriture créativeViens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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