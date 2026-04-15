Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public

Atelier de lecture et d’écriture créativeViens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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