Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes
Club Ados Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 15:00 – 16:00
Gratuit : oui Jeune Public
Atelier de lecture et d’écriture créativeViens développer ta créativité au cours d’un atelier d’écriture ou de collage, ou partage tes coups de cœur autour d’un livre, d’un film ou d’une chanson.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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