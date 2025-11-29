Club Ados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Club Ados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mercredi 17 décembre 2025.

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos

Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur en terme de livres, et découvrir ceux des autres.
En partenariat avec la Librairie Des Colettes.
Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.
A partir de 13 ans.
Rendez-vous à 18h.
Durée 1h.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine 

