Club Bacchus Café Boissec Larbey vendredi 17 octobre 2025.

Club Bacchus

Café Boissec 303 route de l’église Larbey Landes

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-17

2025-10-17

Au programme

– Dégustation de vins soigneusement sélectionnés

– Repas raffiné en accords mets et vins, pensé pour sublimer chaque verre et éveiller vos papilles.

– Un moment de découverte, d’échanges et de plaisir autour d’une table.

Les places étant limitées, réservez dès maintenant pour profit

Café Boissec 303 route de l’église Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 57 93

English : Club Bacchus

On the program:

– Tasting of carefully selected wines

– A refined meal with wine and food pairings, designed to enhance each glass and awaken your taste buds.

– A moment of discovery, exchange and pleasure around the table.

Places are limited, so book now to take advantage of our special offers

German : Club Bacchus

Auf dem Programm stehen:

– Verkostung von sorgfältig ausgewählten Weinen

– Raffiniertes Essen in Verbindung mit Speisen und Weinen, das darauf ausgelegt ist, jedes Glas zu veredeln und Ihre Geschmacksknospen zu wecken.

– Ein Moment der Entdeckung, des Austauschs und des Genusses rund um den Tisch.

Die Plätze sind begrenzt, reservieren Sie jetzt, um zu profitieren

Italiano :

In programma:

– Degustazione di vini accuratamente selezionati

– Un pasto raffinato per abbinare cibo e vino, pensato per esaltare il meglio di ogni bicchiere e stuzzicare le papille gustative.

– Un momento di scoperta, scambio e piacere attorno a un tavolo.

I posti sono limitati, quindi prenotate subito per approfittare delle nostre offerte speciali

Espanol : Club Bacchus

En el programa:

– Degustación de vinos cuidadosamente seleccionados

– Una comida refinada para maridar su comida y su vino, diseñada para realzar cada copa y deleitar sus papilas gustativas.

– Un momento de descubrimiento, intercambio y placer en torno a una mesa.

Las plazas son limitadas, así que reserve ahora para beneficiarse de nuestras ofertas especiales

L’événement Club Bacchus Larbey a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Terres de Chalosse