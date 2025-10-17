Club Bacchus Café Boissec Larbey
Club Bacchus Café Boissec Larbey vendredi 17 octobre 2025.
Club Bacchus
Café Boissec 303 route de l’église Larbey Landes
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Au programme
– Dégustation de vins soigneusement sélectionnés
– Repas raffiné en accords mets et vins, pensé pour sublimer chaque verre et éveiller vos papilles.
– Un moment de découverte, d’échanges et de plaisir autour d’une table.
Les places étant limitées, réservez dès maintenant pour profit
Café Boissec 303 route de l’église Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 57 93
English : Club Bacchus
On the program:
– Tasting of carefully selected wines
– A refined meal with wine and food pairings, designed to enhance each glass and awaken your taste buds.
– A moment of discovery, exchange and pleasure around the table.
Places are limited, so book now to take advantage of our special offers
German : Club Bacchus
Auf dem Programm stehen:
– Verkostung von sorgfältig ausgewählten Weinen
– Raffiniertes Essen in Verbindung mit Speisen und Weinen, das darauf ausgelegt ist, jedes Glas zu veredeln und Ihre Geschmacksknospen zu wecken.
– Ein Moment der Entdeckung, des Austauschs und des Genusses rund um den Tisch.
Die Plätze sind begrenzt, reservieren Sie jetzt, um zu profitieren
Italiano :
In programma:
– Degustazione di vini accuratamente selezionati
– Un pasto raffinato per abbinare cibo e vino, pensato per esaltare il meglio di ogni bicchiere e stuzzicare le papille gustative.
– Un momento di scoperta, scambio e piacere attorno a un tavolo.
I posti sono limitati, quindi prenotate subito per approfittare delle nostre offerte speciali
Espanol : Club Bacchus
En el programa:
– Degustación de vinos cuidadosamente seleccionados
– Una comida refinada para maridar su comida y su vino, diseñada para realzar cada copa y deleitar sus papilas gustativas.
– Un momento de descubrimiento, intercambio y placer en torno a una mesa.
Las plazas son limitadas, así que reserve ahora para beneficiarse de nuestras ofertas especiales
L’événement Club Bacchus Larbey a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Terres de Chalosse