Club BD Bibliothèque Maison Des Initiatives Associatives Et Citoyenn Arpajon

Club BD Bibliothèque Maison Des Initiatives Associatives Et Citoyenn Arpajon samedi 4 octobre 2025.

Club BD Samedi 4 octobre, 15h30 Bibliothèque Maison Des Initiatives Associatives Et Citoyenn Essonne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Partagez vos coups de cœur BD !

Venez discuter de vos dernières découvertes en bande dessinée, échanger vos impressions et découvrir les recommandations des autres participants. Un moment convivial pour enrichir votre liste de lectures et rencontrer des passionnés de BD.

Bibliothèque Maison Des Initiatives Associatives Et Citoyenn 31 rue Dauvilliers 91290 Arpajon Arpajon 91290 Essonne Île-de-France 0164907505 [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.coeuressonne.fr/ »}]

Partagez vos coups de cœur BD !