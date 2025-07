Club BD Mangas Place du Vieux Château Montbron

Club BD Mangas Place du Vieux Château Montbron vendredi 25 juillet 2025.

Club BD Mangas

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Début : Vendredi 2025-07-25 11:00:00

2025-07-25 2025-08-22

Fais-nous découvrir tes lectures préférées du moment autour d’une boisson fraîche.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

English :

Tell us about your favorite current reads over a cold drink.

German :

Lass uns bei einem kühlen Getränk deine aktuelle Lieblingslektüre entdecken.

Italiano :

Raccontateci le vostre letture attuali preferite davanti a una bibita fresca.

Espanol :

Háblenos de sus lecturas actuales favoritas mientras se toma una bebida fría.

