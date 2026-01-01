Club bois l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe Centre Eden Cuisery

Club bois l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-01-21 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01

Le club bois, un atelier pour les jeunes créatifs et curieux !

Tu as entre 9 et 14 ans ? Tu aimes créer de tes mains et tu veux découvrir de nouvelles choses ?

Alors, rejoins le club bois du Centre Eden ! Chaque mois, viens participer à un atelier unique où tu apprendras à travailler le bois sous toutes ses formes.

Au programme découvre et manipule les outils à main pour sculpter des ustensiles en bois ; façonne des objets simples et amusants ; laisse libre cours à ton imagination en transformant la matière !

Retrouve Samuel du Centre Eden. Inscris-toi vite et viens découvrir la passion du bois ! .

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

