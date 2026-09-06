Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe Centre Eden Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09 2027-01-06 2027-02-03 2027-03-17

Le club bois, un atelier pour les jeunes créatifs et curieux !

Tu as entre 9 et 15 ans ? Tu aimes créer de tes mains et tu veux découvrir de nouvelles choses ?

Alors, rejoins le club bois du Centre Eden ! Chaque mois, viens participer à un atelier unique où tu apprendras à travailler le bois sous toutes ses formes.

Au programme : découvre et manipule les outils à main pour sculpter des ustensiles en bois ; façonne des objets simples et amusants ; laisse libre cours à ton imagination en transformant la matière !

Retrouve Samuel du Centre Eden. Inscris-toi vite et viens découvrir la passion du bois !

Séance de 9h à 11h30 pour les 9-11 ans.

Séance de 14h à 16h30 pour les 12-15 ans. .

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe

L’événement Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe Cuisery a été mis à jour le 2026-09-10 par Centre EDEN