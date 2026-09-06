Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe Centre Eden Cuisery
mercredi 14 octobre 2026 · Centre Eden · Cuisery
Informations pratiques
Cuisery
Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe
Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:30:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09 2027-01-06 2027-02-03 2027-03-17
Le club bois, un atelier pour les jeunes créatifs et curieux !
Tu as entre 9 et 15 ans ? Tu aimes créer de tes mains et tu veux découvrir de nouvelles choses ?
Alors, rejoins le club bois du Centre Eden ! Chaque mois, viens participer à un atelier unique où tu apprendras à travailler le bois sous toutes ses formes.
Au programme : découvre et manipule les outils à main pour sculpter des ustensiles en bois ; façonne des objets simples et amusants ; laisse libre cours à ton imagination en transformant la matière !
Retrouve Samuel du Centre Eden. Inscris-toi vite et viens découvrir la passion du bois !
Séance de 9h à 11h30 pour les 9-11 ans.
Séance de 14h à 16h30 pour les 12-15 ans. .
Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
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English : Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe
L’événement Club bois : l’atelier des jeunes sculpteurs en herbe Cuisery a été mis à jour le 2026-09-10 par Centre EDEN
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