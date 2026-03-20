Club Bota

Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Un club botanique pour en apprendre plus sur les plantes sauvages qui nous entourent critères de détermination, mythes, croyances et autres informations ethnobotaniques, interactions avec leur milieu, et parfois même super-pouvoirs ! Cette sortie sera la première d’une série de trois sur des lieux

Un club botanique pour en apprendre plus sur les plantes sauvages qui nous entourent critères de détermination, mythes, croyances et autres informations ethnobotaniques, interactions avec leur milieu, et parfois même super-pouvoirs ! Cette sortie sera la première d’une série de trois sur des lieux différents. .

Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20 contact@cpie-seignanx.com

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English :

A botanical club to learn more about the wild plants that surround us: identification criteria, myths, beliefs and other ethnobotanical information, interactions with their environment, and sometimes even superpowers! This outing will be the first in a series of three to be held in different locations

L’événement Club Bota Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans