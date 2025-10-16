Club Brico Le 20 mille Nantes

Club Brico Le 20 mille Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 16:30 – 17:45

Gratuit : non 15€ l’atelier ou achat au trimestre (11,5€ l’atelier) enfants à partir de 6 ans, ado

Viens bricoler Ô P’tits Coins et découvre le fablab en créant des objets personnalisés et en apprenant de nouvelles technique !Au programme : couture, reliure, dessin numérique, impression 3D, découpe numérique, tissage, marqueterie de paille et encore plein d’autres découvertes…Ateliers à partir du CP. Tout le matériel est fourni. Une boisson est offerte aux enfants. Ils peuvent aussi venir prendre leur goûter au local avant l’atelier !Atelier sur inscription

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/club-brico