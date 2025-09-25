Club Brico – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Club Brico – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 16:30 – 17:45

Gratuit : non 15 € l’atelier 15 € l’atelier ou 150 € pour le trimestre (13 ateliers, ce qui revient à 11,5 € au lieu de 15 €) Jeune Public

Viens bricoler Ô P’tits Coins et découvre le fablab en créant des objets personnalisés et en apprenant de nouvelles techniques. Au programme : couture, reliure, dessin numérique, impression 3D, découpe numérique, tissage, marqueterie de paille et encore plein d’autres découvertes… Ateliers à partir du niveau CP. Tout le matériel est fourni. Une boisson est offerte aux enfants. Ils peuvent aussi venir prendre leur goûter au local avant l’atelier.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/club-brico