Club Cabaret Eczodia procrastination ultraviolet Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret Eczodia procrastination ultraviolet

Vendredi 20 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.99 – 15.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 23:00:00

fin : 2026-03-20 05:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.

Hard Groove, hardcore, hard techno

PROSTCRASTINATION — ULTRAVIOLET



Notre grande première au Cabaret Aléatoire de Marseille





Pour notre toute première ULTRAVIOLET, on transforme le club en expérience sensorielle totale

LED, lumière noire, scénographie UV et public transformé en installation vivante.

Ici, plus tu brilles… plus tu fais partie du décor.



DRESS CODE

Blanc Fluo Fuchsia

Harnais colorés

Matières réfléchissantes UV réactives



Rappel

Plus tu es visible en UV → plus tu es dans le thème.





LINE UP



23h — Evander b2b PÜR (Hard Groov Session)

00h30 — Manil

01h30 — PROST

02h30 — Eczodia

04h00 — Garcia Sauvage





EXPÉRIENCE UV



• Location LED violet Light violet

• Stand make-up UV

• Body paint UV (danseuses + public)

• Confettis UV

• Tissus suspendus (réaction lumière noire) .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For over 10 years, this has been THE weekly meeting place for musical discoveries and support for Marseille?s local scene.

Hard groove, hardcore, hard techno

L’événement Club Cabaret Eczodia procrastination ultraviolet Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille