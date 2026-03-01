Club Cabaret Eczodia procrastination ultraviolet Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
Vendredi 20 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-20 23:00:00
fin : 2026-03-20 05:00:00
2026-03-20
Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.
Hard Groove, hardcore, hard techno
PROSTCRASTINATION — ULTRAVIOLET
Notre grande première au Cabaret Aléatoire de Marseille
Pour notre toute première ULTRAVIOLET, on transforme le club en expérience sensorielle totale
LED, lumière noire, scénographie UV et public transformé en installation vivante.
Ici, plus tu brilles… plus tu fais partie du décor.
DRESS CODE
Blanc Fluo Fuchsia
Harnais colorés
Matières réfléchissantes UV réactives
Plus tu es visible en UV → plus tu es dans le thème.
LINE UP
23h — Evander b2b PÜR (Hard Groov Session)
00h30 — Manil
01h30 — PROST
02h30 — Eczodia
04h00 — Garcia Sauvage
EXPÉRIENCE UV
• Location LED violet Light violet
• Stand make-up UV
• Body paint UV (danseuses + public)
• Confettis UV
• Tissus suspendus (réaction lumière noire) .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
For over 10 years, this has been THE weekly meeting place for musical discoveries and support for Marseille?s local scene.
Hard groove, hardcore, hard techno
