Club Cabaret et Toupie Sound Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret et Toupie Sound

Vendredi 13 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.56 – 8.56 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 23:00:00

fin : 2026-03-13 05:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.

Toupie Sound, collectif marseillais en mission sonore interstellaire.

Des fréquences puissantes pour faire décoller les corps et perdre toute gravité.



MISSION CABARET

Le collectif marseillais Toupie Sound pose son vaisseau pour la toute première fois au Cabaret Aléatoire et promet une soirée XXL hors orbite.

Aux commandes un crew aux influences électroniques multiples, qui vous embarquera pour un voyage sonore et visuel interstellaire.



Ils reviennent avec leur habituelle explosion d’énergies brutes, de basses en apesanteur et de rythmes supersoniques prêts à faire imploser la piste.



Au programme Trance, Techno, Bounce & Hard Music

Des sonorités puissantes pour atteindre la vitesse lumière.



Invités spéciaux

KIM SWIM — DJ & productrice coréenne basée à Berlin

DYSK — Duo marseillais aux fréquences calibrées



Équipage Toupie Sound

La Rouz’ · Leko · Poison Joji



Préparez-vous au décollage ! Gravité zéro, basses maximales.





→ KIM SWIM (Berlin, DE) Techno, Trance, Acid, Breakbeat, Baile Funk

DJ et productrice sud-coréeenne dynamique basée à Berlin, reconnue pour sa musique électronique novatrice et ses performances énergétiques. Sa musique se caractérise par sa fluidité et son refus de se cantonner à un seul genre. Elle fusionne avec brio house, techno, trance, acid, breakbeat et baile funk, créant un son unique, à la fois novateur et accessible, qui séduit un public varié. Sa conviction “la musique est fluide et au final, tout est est question d’énergie”.





→ DYSK (Marseille, FR) Euro Dysko, House, Trance, Bounce

Deux artistes marseillais, musiciens depuis leur enfance, composent le duo du crew Inoubliables. Un style percutant aux sonorités 90’ boosté par des influences modernes. Après avoir exploré différents univers, leur projet s’ancre dans l’Euro Dysko un hybride explosif entre House Trancy et Trance Bouncy. La vibe est trouvée, le cap est fixé.





→ LA ROUZ’(Marseille, FR) Rave, Techno, Bounce, Trance, Tribe.

DJ et producteur Marseillais, La Rouz’ est le fondateur du collectif Toupie Sound et des soirées Multivibes. Refusant de se définir par un style unique, il construit ses sets autour d’une énergie et d’une intention de surprendre le public. Il propose des performances éclectiques, mêlant rave, techno, bounce, trance, tribe et edits, avec des drops inattendus et une narration toujours en mouvement. Chaque set est pensé comme un voyage, imprévisible et immersif.





→ LEKO (Marseille et Paris, FR) Techno, Bounce, Trance et Latin

DJ exploratrice sonore aux multiples facettes, passionnée par la trance, la bounce et la techno, elle construit ses sets comme de véritables pièces symphoniques, guidant le public à travers un voyage émotionnel intense. Chaque performance est une montée d’énergie, mêlant joie, mélancolie, colère et euphorie, sans jamais tomber dans la monotonie. Elle aime surprendre le public avec des reprises de morceaux connus, pour que chacun puisse chanter et vibrer avec elle.





→ POISON JOJI (Marseille et Paris, FR) Hardgroove, Bounce, Trance et Speedhouse

DJ entre Marseille et Paris, Poison Joji façonne ses sets comme une véritable alchimiste d’énergies percutantes et audacieuses mêlant hardgroove, bounce, trance et speedhouse. Elle distille des performances aux influences pop et latines, sensuelles et décalées où les mélodies s’entrechoquent pour créer une signature sonore indomptée. Magnétique et insaisissable, elle envoûte les foules comme une force sauvage et irrésistible. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For over 10 years, this has been THE weekly rendez-vous for musical discoveries and support for Marseille?s local scene.

Toupie Sound, a collective from Marseilles on an interstellar sound mission.

