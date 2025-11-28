Club Cabaret Lowlife Cartel X 99issue Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret Lowlife Cartel X 99issue

Vendredi 28 novembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.56 – 8.56 – 12.84 EUR

Début : 2025-11-28 23:00:00

fin : 2025-11-28 05:00:00

Soirée de trance, techno, expérimental

Teaching young dogs old tricks



Le collectif 99issue, en alliance avec Lowlife Cartel, trace une vision fédératrice et avant-gardiste à travers le spectre footwork, techno, bass music, trance, electro et leftfield.



→ Le collectif 99issue signe son arrivée à Marseille avec une première soirée en collaboration avec le label Lowlife Cartel.

Composé de Adrien Qir (Lowlife Cartel), Jean Redondo (Tresor), ManMan Laï, MYN (Public System Recordings) et VSLDS (Lowlife Cartel) et d’un 6e membre aussi discret que chevronné, le groupe trace une cartographie sonore entre intensité physique et exploration mentale.

Pour cette première émission, EMA (Woozy) et JEANS (Oracle Bones) se joignent à 99issue pour une traversée entre footwork, techno, bass music et trance — une matière sonore mouvante, brute et vibrante.

Une expérience collective où le club devient espace d’écoute, de lâcher-prise et d’unité.



→ JEANS (The Hague, NL) Trance, Techno



JEANS est un DJ et producteur néerlandais, boss du label Oracle Bones, qui fusionne avec audace techno, breakbeat et ambient dans des sets aussi imprévisibles qu’envoûtants. De De School à Garage Noord, en passant par Oost et le Amsterdam Dance Event, il électrise les foules avec une énergie brute et instinctive.

Son charisme et sa créativité l’ont conduit au-delà des frontières néerlandaises, avec des performances remarquées dans des clubs emblématiques tels que le Berghain et Tresor à Berlin, ainsi que dans des lieux emblématiques de New York, où il a su captiver un public international. Avec une approche instinctive et émotionnelle du mix, JEANS transforme chacun de ses sets en véritable rituel vibrant, où la matière sonore devient pure énergie, guidant l’auditeur à travers des paysages sonores à la fois intenses et introspectifs.





→ EMA (Dublin, IRL) Bass Music



EMA est une figure incontournable de la nouvelle génération club mondiale, porteuse d’une vision audacieuse du “low-end futurism” venu tout droit de Dublin.



Fondatrice du label et collectif Woozy, résidente sur Rinse FM et bookeuse du club Tengu, elle incarne une scène libre, inclusive et profondément connectée à la culture sound system. Inspirée par la lignée fondatrice des musiques de club influencées par le dub, ses sets percutants — entre basses viscérales, rythmes mutants et émotion pure — ont enflammé des lieux mythiques comme Fabric, Printworks ou Public Records NYC.

EMA est également la cofondatrice du collectif dublinois Skin&Blister, une plateforme conçue pour soutenir et encourager les artistes féminines, trans et non binaires dans le domaine de la musique et des arts.

→ MYN (Marseille, FR) Techno, Bass Music



Fondateur de Public System Recordings, MYN est un artiste sonore dont l’esthétique singulière mêle techno incisive, électro texturale et explorations abstraites. Ses sorties sur Pinkman, Veyl, Ransom Note et Magdalena’s Apathy révèlent un équilibre entre rythmiques marquantes et paysages sonores captivants, traduisant une approche expérimentale et minutieuse.



Résident de Rinse France depuis huit ans, MYN a vu ses podcasts diffusés et soutenus par DJ Mag, Boiler Room et Trax Magazine. Ses performances ont eu lieu dans des clubs et festivals tels que Berghain, Tresor W, Paragon NY, Rex Club, Concrète, Positive Education, Interzone Festival, ainsi que lors de soirées à travers l’Amérique, l’Europe, l’Asie et l’Océanie. Il a également conçu le paysage sonore de défilés, notamment pour OAMC.



Récemment présent sur la compilation Enough! sous l’alias Fade Accompli, aux côtés de Nicolas Jaar, Suzanne Ciani et 63 autres artistes en soutien à Gaza, MYN poursuit sa quête d’expression libre et attentive à travers le son.





→ Jean Redondo (Marseille, FR) Techno, Experimental



Originaire de Marseille, Jean Redondo trace une route audacieuse dans l’électronique, mêlant l’énergie brute du ghettotech et du footwork à une esthétique expérimentale taillée pour les dancefloors. Sa récente sortie sur le label Tresor affirme son statut en tant que producteur visionnaire avec une signature sonore faite de subs profonds, de sound-design chirurgical et de fun assumé. Sur scène, Jean Redondo transforme les clubs en labos sonores où chaque kick, chaque glitch, chaque loop raconte une nouvelle histoire clubbing.





→ ManManLaï



ManMan Laï. 10 ans d’experience. Né dans les raves, forgé à Marseille, affûté à Taipei. Ex-résident du Korner (Taïwan), avec des passages notables au Meta. BPM élevés — ghetto tech, techno, electro, footwork, house. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

