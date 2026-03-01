Club Cabaret Marc Houle release party Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret Marc Houle release party

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.

Techno house EBM

Marc Houle & MEANT Records prennent le contrôle du Cabaret Aléatoire le vendredi 27 Mars et rassemblent autour de sa performance live le line-up du vinyl The Hacker, daWad, REMAIN



→ The cult breathes again.



The current deepens,

The craving returns — sharper, cleaner.



Ministers, steady your aim.

Let the master align,

His rank, his rite.



The Hacker in sync.

REMAIN & daWad in sync.

All etched on wax.

All on the Marseille bill.

Vendredi 27 Mars.

It is now. See you wild in the pit.





→ Marc Houle (Berlin, DE) Techno & Minimal



Originaire de la scène de Détroit/Windsor et figure historique du label Minus, Marc Houle est un puriste des machines. Pionnier de la Minimal Techno du milieu des années 2000, il a su faire évoluer son style en y injectant des influences industrielles, disco et New Wave. Reconnu pour ses performances live millimétrées, il dépasse les frontières du clubbing pour explorer le cinéma, composant notamment pour le film muet A Page of Madness ou le documentaire Sound of Berlin . De son propre label Items & Things à ses sorties récentes sur Meant Records, il reste un artiste singulier, dévoué à l’expérimentation sonore.



IG https://www.instagram.com/marchoule/

Soundcloud https://soundcloud.com/marchoule





→ The Hacker (Grenoble, FR) Techno, Electro & New Wave



Pionnier de l’Electroclash et figure majeure de la scène électronique mondiale, Michel

Amato, alias The Hacker, façonne le paysage de la Techno et de l’Electro depuis 1996. Entre ses collaborations iconiques avec Miss Kittin et ses sorties remarquées sur des labels de référence comme Dark Entries ou son propre label Zone, il navigue avec brio entre EBM, New Wave et futurisme industriel. Qu’il officie en DJ set ou via son projet Amato Live, ce monument de la scène grenobloise reste une influence majeure, habitué des plus grands clubs et festivals internationaux (Berghain, Dekmantel, Nuits Sonores).



IG https://www.instagram.com/the_hacker_amato/

Soundcloud https://soundcloud.com/the-hacker





→ REMAIN & daWad (Marseille, FR) Dark Disco, Wave & Techno



Complices derrière les platines et en studio, REMAIN & daWad incarnent une vision sans concession de la musique électronique. Au cœur de leur univers se trouve le label MEANT Records, dirigé par REMAIN, véritable laboratoire de sons hybrides où se croisent New Wave, Minimal et Dark Disco. Leur premier EP manifeste, We Are Le Turfu (sorti sur le prestigieux label Lumière Noire de Chloé), a imposé leur signature un son Turfu , à la fois organique et synthétique, nourri par les saturations des années 90. Entre la rigueur technique de MEANT et l’énergie brute de leurs sets côte-à-côte , le duo prépare désormais son quatrième chapitre sur le mythique label Live at Robert Johnson pour 2026. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

