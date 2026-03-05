Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement vendredi 3 avril 2026.
Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends
Vendredi 3 avril 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8.56 – 8.56 – EUR
Début : 2026-04-03 23:00:00
Psytrance, dark psytrance
Level UP s’associe au Cabaret Aléatoire pour la deuxième édition du Club Cabaret x Level UP !
Pour cette édition spéciale nous accueillons l’artiste grecque ANTONYMOUS et son live Dark Forest. Membre de Sonic Loom et moitié du duo Quadraphonic , il enchaîne les plus gros dancefloor du monde depuis plus de 10 ans.
C’est avec un immense honneur que nous l’accueillons pour sa première date à Marseille !
Vous retrouverez également IDawa, label manager de Tantra Music et membre actif de LEVEL UP avec un live Forest !
Sans oublier la team d’aliens Level UP avec Anandaou en ouverture pour un DJ set Forest Prog ; Le duo Astroland avec un Live Forest ainsi que les Fractal Deglingos pour un final Hi Tech explosif !
Be Ready PSY-TRANCE FOREST PROG FOREST DARK FOREST DARKPSY HI-TECH .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com
English :
Psytrance, dark psytrance
Level UP joins forces with Cabaret Aléatoire for the second edition of Club Cabaret x Level UP!
