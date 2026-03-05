Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends

Vendredi 3 avril 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.56 – 8.56 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 23:00:00

fin : 2026-04-03 05:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Psytrance, dark psytrance

Level UP s’associe au Cabaret Aléatoire pour la deuxième édition du Club Cabaret x Level UP !

Psytrance, dark psytrance

Level UP s’associe au Cabaret Aléatoire pour la deuxième édition du Club Cabaret x Level UP !



Pour cette édition spéciale nous accueillons l’artiste grecque ANTONYMOUS et son live Dark Forest. Membre de Sonic Loom et moitié du duo Quadraphonic , il enchaîne les plus gros dancefloor du monde depuis plus de 10 ans.

C’est avec un immense honneur que nous l’accueillons pour sa première date à Marseille !



Vous retrouverez également IDawa, label manager de Tantra Music et membre actif de LEVEL UP avec un live Forest !



Sans oublier la team d’aliens Level UP avec Anandaou en ouverture pour un DJ set Forest Prog ; Le duo Astroland avec un Live Forest ainsi que les Fractal Deglingos pour un final Hi Tech explosif !



Be Ready PSY-TRANCE FOREST PROG FOREST DARK FOREST DARKPSY HI-TECH .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Psytrance, dark psytrance

Level UP joins forces with Cabaret Aléatoire for the second edition of Club Cabaret x Level UP!

L’événement Club Cabaret X Level Up Antonymous & Friends Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille