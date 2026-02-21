CLUB CAMPUS

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 23:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Au programme une scène ouverte réunissant cinq groupes d’étudiant.es de l’Université de Lille, des visites guidées, une initiation custom au fablab… Et en seconde partie de soirée, Patate Douce ambiancera la Verrière avec un set exclusif de Gy Forpe !

D’autres surprises sont à découvrir sur place. Jauge limitée, prenez-vite vos places !

Au programme une scène ouverte réunissant cinq groupes d’étudiant.es de l’Université de Lille, des visites guidées, une initiation custom au fablab… Et en seconde partie de soirée, Patate Douce ambiancera la Verrière avec un set exclusif de Gy Forpe !

D’autres surprises sont à découvrir sur place. Jauge limitée, prenez-vite vos places ! .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: an open stage featuring five student groups from the University of Lille, guided tours, a custom initiation to the fablab? And in the second half of the evening, Patate Douce will entertain La Verrière with an exclusive set by Gy Forpe!

Other surprises to be discovered on site. Limited capacity, so get your tickets now!

L’événement CLUB CAMPUS Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme