Club Canva Chartres samedi 14 février 2026.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Vous connaissez Canva et souhaitez approfondir vos compétences ? Venez pratiquer nous vous accompagnerons autour de vos projets.
7 participants maximum.   .

English :

Do you know Canva and want to develop your skills? Come and practice with us: we’ll guide you through your projects.

