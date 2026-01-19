Club Canva Chartres
Club Canva Chartres samedi 14 février 2026.
Club Canva
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Vous connaissez Canva et souhaitez approfondir vos compétences ? Venez pratiquer nous vous accompagnerons autour de vos projets.
7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Do you know Canva and want to develop your skills? Come and practice with us: we’ll guide you through your projects.
