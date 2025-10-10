Club ciné #1 | Projection et échange l’Archipel Fouesnant

Club ciné #1 | Projection et échange

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Club Ciné est le rendez-vous de la Médiathèque de Fouesnant pour les amoureux du cinéma, amateurs ou cinéphiles chevronnés.

La projection (dans la salle de spectacles) est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’une discussion en toute simplicité autour du film.

Au programme de cette projection un film en lien avec le temps fort consacré à la Turquie qu’organise la Médiathèque cette saison. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

