Club ciné #2 | Projection et échange l’Archipel Fouesnant

Club ciné #2 | Projection et échange

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Club Ciné est le rendez-vous de la Médiathèque de Fouesnant pour les amoureux de cinéma, amateurs ou cinéphiles chevronnés.

La projection (dans la salle de spectacles) est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’une discussion en toute simplicité autour du film.

Au programme de cette projection une comédie germano-turque dans le cadre d’un temps fort consacré à la Turquie. .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

