Club ciné #6 | Projection et échange l’Archipel Fouesnant

Club ciné #6 | Projection et échange

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Public ado et adulte

Club Ciné est le rendez-vous de la Médiathèque pour les amoureux du cinéma, amateurs ou cinéphiles chevronnés. La projection (dans la salle de spectacles) est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’une discussion en toute simplicité autour du film.

Au programme de cette dernière séance de la saison une irrésistible comédie britannique. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English : Club ciné #6 | Projection et échange

L’événement Club ciné #6 | Projection et échange Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUESNANT LES GLENAN