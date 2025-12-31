Club Ciné Médiathèque James Baldwin Paris

Tous les deux mois, la médiathèque vous accueille pour discuter de cinéma en toute convivialité.

Un temps d’échange pour parler de cinéma, partager vos coups de cœur, évoquer des cinéastes, découvrir de nouveaux films…

Le Club est organisé tous les deux mois, le samedi de 10h

à 12h.

Les prochaines dates du Club en 2026 :

– 24 janvier : pour le coup d’envoi, venez discuter de vos films préférés sortis en 2025.

– 28 mars

– 25 avril

– 27 juin

gratuit Public adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



