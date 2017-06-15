Club ciné | Projection et échange l’Archipel Fouesnant

Club ciné | Projection et échange

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Club Ciné est le rendez-vous récurrent de la Médiathèque pour les amoureux de cinéma, amateurs ou cinéphiles chevronnés.

La projection (dans la salle de spectacles) est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’une discussion en toute simplicité autour du film.

Au programme de cette projection un film consacré à Pierre Soulages en lien avec le spectacle Les yeux fermés (Cie S’Poart) accueillià l’Archipel. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club ciné | Projection et échange

L’événement Club ciné | Projection et échange Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN