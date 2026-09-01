Club Coeur et Santé du Pays Foyen : Démonstrations aux gestes qui sauvent Galerie marchande du Grand Pineuilh Pineuilh
vendredi 18 septembre 2026 · Galerie marchande du Grand Pineuilh · Pineuilh
Informations pratiques
Pineuilh
Club Coeur et Santé du Pays Foyen : Démonstrations aux gestes qui sauvent
Galerie marchande du Grand Pineuilh 80 avenue de la Résistance Pineuilh Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Le Club Coeur et Santé du Pays Foyen (150 rue de la République – 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE) vous donne rendez-vous le vendredi 18 Septembre de 10h à 17h à la Galerie Marchande du Centre Commercial Leclerc Grand Pineuilh.
Manifestation organisée dans le cadre de la semaine du coeur, avec la participation de Monsieur DUFOUR Jérôme, Président de l’association PEPS24 et enseignant en activités physiques adaptées.
Vous pourrez bénéficier :
– Démonstrations et initiations aux gestes qui sauvent
– Utilisation d’un défibrillateur
– Documentations de la Fédération Française de Cardiologie.
Renseignements au 06 72 96 67 42 .
Galerie marchande du Grand Pineuilh 80 avenue de la Résistance Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 67 42
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English : Club Coeur et Santé du Pays Foyen : Démonstrations aux gestes qui sauvent
L’événement Club Coeur et Santé du Pays Foyen : Démonstrations aux gestes qui sauvent Pineuilh a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays Foyen
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