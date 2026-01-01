Club Créa – janvier – mars Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.

Janvier

SAMEDI 17 JANVIER : Jaspage

Venez découvrir la technique du Jaspage ou comment décorer la tranche de vos livres préférés.

SAMEDI 24 JANVIER : Granny square flower

Venez confectionner les fameux « carrés grand-mère » au crochet !

Février

SAMEDI 7 FÉVRIER : Atelier d’écriture Villes et Campagnes

À l’occasion des Nuits de la Lectures, les bibliothécaires vous proposent d’explorer à travers l’écriture les contrastes entre deux univers : la ville, dynamique et foisonnante, et la campagne, plus lente, ouverte et proche de la nature, pour finir par en dégager des points de jonction.

Samedi 14 FÉVRIER : Atelier I Love Lire dans le 20e

Lectrices, lecteurs du prix Lire dans le 20e, venez customiser votre tote bag grâce aux machines du Bibliofab !

Mars

SAMEDI 14 MARS : Atelier broderie & rencontre avec l’auteure Lucie Baratte Savoir broder pour ne plus faire tapisserie

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la médiathèque accueille Lucie Baratte pour un atelier lecture & broderie autour de son ouvrage Roman de Ronce et d’Épine (2024 – Les éditions du Typhon)

SAMEDI 21 MARS : Démonstration Plastic’day

Le 18 mars 2026, c’est la journée mondiale du recyclage !

Pour l’occasion le Bibliofab vous propose une démonstration de sa presse à injection plastique, à partir d’éléments recyclés !

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.

Du samedi 17 janvier 2026 au samedi 21 mars 2026 :

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

