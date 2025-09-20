Club Créa – septembre – décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.

septembre

SAMEDI 20 SEPTEMBRE : Archi pop-up* à imaginer – exceptionnellement à 16h, dès 6 ans.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, imaginez votre ville en papier qui se déploie à la manière des livres animés ! Quelques astuces et beaucoup d’imagination vous permettront de réaliser en quelques coups de ciseaux et touches de colle un joli décor.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE : Découverte du logiciel de modélisation 3D Tinkercad

Venez apprendre à maitriser Tinkercad pour accéder à l’imprimante 3D et créer un objet !

© Cité de l’architecture et du patrimoine © Bibliofab ; Crédits : © Médiathèque Marguerite Duras

Octobre

SAMEDI 4 OCTOBRE : Reliure « dos à dos » – cette séance est ouverte à tous dès 12 ans.

En lien avec l’exposition en cours M.A.L.A, nous vous proposons de participer à cet atelier de reliure spécifique, Dos à dos, avec l’artiste brésilienne Estela Vilel

Samedi 11 OCTOBRE : Atelier « interventions sur pellicule » – cette séance est ouverte aux adultes et enfants accompagnés dès 8 ans.

Lors de cet atelier les participants utilisent différents types de pellicule 16 mn pour gratter, dessiner, peindre afin de faire apparaitre des formes et des motifs…

SAMEDI 18 OCTOBRE : Diorama sur le thème de l’espace

À l’occasion de l’Automne de la science, venez réaliser un diorama à l’aide de la découpeuse laser.

Reliure Dos à Dos – Diorama – Intervention sur pellicule ; Crédits : © DR

Novembre

SAMEDI 15 NOVEMBRE : Jaspage.

Venez habiller nos romans d’un beau jaspage pour rendre ces ouvrages uniques ! Un atelier Lire dans le 20ème !

SAMEDI 22 NOVEMBRE : Marionnettes à doigts

SAMEDI 29 NOVEMBRE : broderie

Décembre

SAMEDI 6 DECEMBRE : Origami–exceptionnellement à 10h.

SAMEDI 13 DECEMBRE : Marché de Noël du Bibliofab

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.

Du samedi 20 septembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras