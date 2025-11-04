Club crochet avec Whinycrochet Association Artichaut Moulins
Club crochet avec Whinycrochet Association Artichaut Moulins mardi 4 novembre 2025.
Club crochet avec Whinycrochet
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
A partir de 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 17:30:00
fin : 2025-11-04 20:00:00
Date(s) :
2025-11-04 2025-11-11
Artichaut, association d’art culture et artisanat.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Artichaut, arts, culture and crafts association.
German :
Artischocke, Verein für Kunst Kultur und Kunsthandwerk.
Italiano :
Artichaut, associazione di arti, cultura e artigianato.
Espanol :
Artichaut, asociación de arte, cultura y artesanía.
