Club Culture Ados Château-Renard jeudi 25 septembre 2025.

Club Culture Ados

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !

médiathèque !

Viens découvrir le Club Culture Ados à la

médiathèque ! Un espace ouvert à tou·te·s

pour échanger autour de tes coups de cœur

livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo…

tout ce qui te passionne ! Sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

