Club Culture Ados

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !

Un espace ouvert à tou·te·s pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !

Sur inscription .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Club Culture Ados at the multimedia library!

A space open to all, where you can discuss your favorite books, comics, manga, films, TV series, video games? whatever you’re into!

Friday, November 21st at 6pm

Registration required

L’événement Club Culture Ados Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-19 par OT 3CBO