Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace ouvert à tou·te·s pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !
Sur inscription .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
English :
Come and discover the Club Culture Ados at the multimedia library!
A space open to all, where you can discuss your favorite books, comics, manga, films, TV series, video games? whatever you’re into!
Friday, November 21st at 6pm
Registration required
L’événement Club Culture Ados Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-19 par OT 3CBO