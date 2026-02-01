Club culture ados Château-Renard
Club culture ados Château-Renard vendredi 27 février 2026.
Club culture ados
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Viens partager tes coups de cœurs sur toute œuvre culturelle qui t’a plût (livres, jeux-vidéos, mangas, cinéma, séries TV, musique…)
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
Come and share your favorite cultural works (books, video games, manga, films, TV series, music, etc.)
