Club Culture Ados TARBES Tarbes
Club Culture Ados TARBES Tarbes mercredi 11 mars 2026.
Club Culture Ados
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Pour ados de 11 à 17 ans rendez-vous chill pour parler lecture, ciné, jeux vidéo…
.
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For teens aged 11 to 17: chill out and talk about reading, movies, video games…
L’événement Club Culture Ados Tarbes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Tarbes|CDT65