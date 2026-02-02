Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax
Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 4 février 2026.
Club Culture
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques … et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité ! .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728 bibliotheque@dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club Culture
L’événement Club Culture Dax a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Grand Dax