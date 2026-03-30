Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax
Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 1 avril 2026.
Club Culture
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques … et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité ! .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
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English : Club Culture
L’événement Club Culture Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax
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