Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax

Dax

Club Culture

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques … et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité ! .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728 bibliotheque@dax.fr

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English : Club Culture

L’événement Club Culture Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax