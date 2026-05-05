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Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax

Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax

Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque-ludothèque

Adresse : 3 rue du Palais

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Club Culture

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques … et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité !   .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728  bibliotheque@dax.fr

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English : Club Culture

L’événement Club Culture Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax

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