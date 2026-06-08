Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax
Club Culture Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 10 juin 2026.
Dax
Club Culture
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques … et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité ! .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
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English : Club Culture
L’événement Club Culture Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax
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