Club d’arpentage Arpenmarge Haguenau

Club d’arpentage Arpenmarge
4 Impasse de l’Oie Haguenau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 21:00:00
2026-03-11
La librairie La Marge lance son tout premier club d’arpentage (méthode de lecture collective).
1ère séance autour du livre Spiritualités radicales de Yuna Visentin. Lecture et grignotages en commun ! 0 .
4 Impasse de l’Oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11 libraire@la-marge.fr
English :
La Marge bookshop launches its very first surveying club (collective reading method).
