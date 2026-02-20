Club d’arpentage Arpenmarge Haguenau

Club d’arpentage Arpenmarge

4 Impasse de l’Oie Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 21:00:00

2026-03-11

La librairie La Marge lance son tout premier club d’arpentage (méthode de lecture collective).

La librairie La Marge lance son tout premier CLUB D'ARPENTAGE (méthode de lecture collective).

1ère séance autour du livre Spiritualités radicales de Yuna Visentin. Lecture et grignotages en commun ! 0 .

4 Impasse de l’Oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11 libraire@la-marge.fr

English :

La Marge bookshop launches its very first surveying club (collective reading method).

