Club de Bridge Après-midi Portes Ouvertes Périgueux

Début : 2025-09-13

Le club de Bridge de Périgueux vous accueille dans ses locaux au Moulin du Rousseau (1er étage) de 14h à 17h pour vous faire découvrir ce jeu magnifique ! .

Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 76 89 50 club-de-bridge-perigueux@orange.fr

