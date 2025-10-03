Club de conversation en espagnol Bibliothèque municipale internationale Grenoble

Club de conversation en espagnol Vendredi 3 octobre, 17h30 Bibliothèque municipale internationale Isère

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Club de conversaciÓn en español

¿Quieres mejorar y practicar tu español?

¡Únete a nuestro club de conversación!

Aprende español de forma fácil y entretenida

¡Te esperamos!

Bibliothèque municipale internationale 6 Place de Sfax, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 1 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0438122541 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque.aspx La bibliothèque municipale internationale est située à l’orée du quartier Presqu’île. Elle est intégrée à la Cité scolaire internationale, établissement public constitué d’un collège et d’un lycée accueillant des cursus en sections internationales.

La bibliothèque, qui occupe un espace de 800 m² sur un seul niveau, partage ses locaux avec le CDI de la CSI, avec lequel les horaires d’ouverture sont articulés, la bibliothèque étant ouverte à tous les publics le mercredi, le samedi et les fins d’après-midi pendant l’année scolaire, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires (hors 4 semaines en été).

Spécialisée en langues étrangères, la bibliothèque propose une collection de documents en anglais, allemand, italien, espagnol, arabe et portugais mais également en français. En lien avec les différents partenaires du territoire, elle propose une riche programmation à destination de publics variés, parfois non francophones, et bénéficie d’un rayonnement élargi du fait de sa spécialisation. Tram B : arrêt Cité internationale. Bus C5 : terminus Palais de justice. Parking payants à proximité / Pistes cyclables.

