Club de go Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle

Club de go Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Michel-Crépeau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Le club Kantai réunit des joueurs de La Rochelle, Rochefort et des environs partageant un intérêt ou une passion pour le GO, ce jeu asiatique très ancien.

Venez jouer ou suivre une initiation gratuite et conviviale.

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 45 71 71 https://mediatheques.agglo-larochelle.fr/ Son savoir est encyclopédique mais son accès facile !

On y entre librement et gratuitement. La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

