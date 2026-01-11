CLUB DE JOUR invite Etienne de Crecy pour 3h de DJ Set ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 19:00 – 23:59

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Figure emblématique de la French Touch, Etienne de Crécy est l’un des producteurs les plus influents de la scène électronique française. Depuis plus de trente ans, il façonne le paysage house et électro avec des projets devenus références, de Pansoul (avec Philippe Zdar sous Motorbass) à Superdiscount, en passant par Tempovision. Il signe également une quarantaine de remixes pour des artistes majeurs comme Kraftwerk, Air, Moby ou Lil’ Louis, confirmant son statut de pionnier respecté.Reconnu pour la précision de ses sets et l’éclectisme de ses inspirations, Etienne de Crécy est aussi l’auteur du live Beats’n’Cubes, devenu une référence mondiale. Son approche singulière, mêlant groove, élégance et efficacité, continue de faire vibrer les scènes internationales et les amateurs de musique électronique.Pour l’accueillir comme il se doit, Club de Jour, le nouveau format du Warehouse, déploie son ambiance unique : une soirée festive, solaire et dansante de 19h à 00h, pensée pour profiter pleinement de la musique en début de soirée. Un moment privilégié, où le Warehouse se vit autrement, entre culture électronique et atmosphère joyeuse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-etienne-de-crecy-pour-3h-de-dj-set



