CLUB DE JOUR INVITE ETIENNE DE CRECY – WAREHOUSE Nantes

CLUB DE JOUR INVITE ETIENNE DE CRECY Début : 2026-04-30 à 19:00. Tarif : – euros.

Club de Jour invite Étienne de Crécy pour 3 heures de DJ set le jeudi 30 avril 2026 au Warehouse Nantes.Figure emblématique de la French Touch, Étienne de Crécy est l’un des producteurs les plus influents de la scène électronique française. Depuis plus de trente ans, il façonne le paysage house et électro avec des projets devenus références, de Pansoul (avec Philippe Zdar sous Motorbass) à Superdiscount, en passant par Tempovision. Pour l’accueillir comme il se doit, Club de Jour, le nouveau format du Warehouse, déploie son ambiance unique : une soirée festive, solaire et dansante de 19h à 00h, pensée pour profiter pleinement de la musique en début de soirée. Un moment privilégié, où le Warehouse se vit autrement, entre culture électronique et atmosphère joyeuse._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44