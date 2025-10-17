CLUB DE JOUR W ACID ARAB DJ SET – WAREHOUSE Nantes

CLUB DE JOUR W ACID ARAB DJ SET Début : 2025-10-17 à 18:00. Tarif : – euros.

Acid Arab sera au Warehouse le vendredi 17 octobre 2025 pour un DJ set exclusif en format Club de jour, de 18h à 00h. Né à Paris, le groupe est considéré comme pionnier de l’électro-orientale en France, mêlant musiques électroniques et sonorités arabes et moyen-orientales. Depuis leurs débuts, ils ont multiplié les collaborations avec des artistes du pourtour méditerranéen et se sont produits sur les plus grandes scènes du monde, dans plus de 50 pays. Déjà passés par le Warehouse en mars 2019, ils s’apprêtent à enflammer à nouveau le club avec un set explosif. Un retour attendu, en plein cœur d’un Club de jour qui s’annonce inoubliable. La soirée sera également marquée par la présence de Dan Bono (Paradise, Les Valseuses), acteur incontournable de la scène électronique nantaise, et de Quentin Schneider, co-fondateur du Warehouse._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44