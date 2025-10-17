Club de Jour w/ Acid Arab Dj Set Warehouse Nantes

Club de Jour w/ Acid Arab Dj Set Warehouse Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:00 – 23:59

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Né à Paris, le groupe est considéré comme pionnier de l’électro-orientale en France, mêlant musiques électroniques et sonorités arabes et moyen-orientales. Depuis leurs débuts, ils ont multiplié les collaborations avec des artistes du pourtour méditerranéen et se sont produits sur les plus grandes scènes du monde, dans plus de 50 pays.Après un concert complet à Stereolux en octobre 2024, Acid Arab revient à Nantes avec une nouvelle date immanquable. Avec leurs albums Musique de France (2016), Jdid (2019) et ? Trois (2023), ils ont façonné une identité unique, entre gasba algérienne, transe anatolienne, dabkeh synthétique ou raï revisité, toujours portée par une énergie puissante et taillée pour le dancefloor.Déjà passés par le Warehouse en mars 2019, ils s’apprêtent à enflammer à nouveau le club avec un set explosif. Un retour attendu, en plein cœur d’un Club de jour qui s’annonce inoubliable.La soirée sera également marquée par la présence de Dan Bono (Paradise, Les Valseuses), acteur incontournable de la scène électronique nantaise, et de Quentin Schneider, co-fondateur du Warehouse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-w-acid-arab-dj-set